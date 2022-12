„Revoluția electrică” va lăsa sute de mii de șomeri în industria auto. Colacul de salvare vine pe două roți In timp ce sectorul automobilelor se pregatește pentru pierderea de locuri de munca ca urmare a creșterii concurenței și a incetarii producției motoarelor cu combustie, producatorii de biciclete incurajeaza lucratorii disponibilizați sa intre in industria in aflata in creștere a ciclismului. Industria auto din Europa se confrunta cu un viitor incert, pe masura ce […] The post „Revoluția electrica” va lasa sute de mii de șomeri in industria auto. Colacul de salvare vine pe doua roți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

