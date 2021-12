Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis acuza o „restanța impardonabila a justiției” in chestiunea Revoluției din decembrie 1989. „Rememorarea faptelor și evocarea eroilor trebuie impletite cu asumarea corecta a trecutului, iar acest lucru presupune, mai intai de toate, infaptuirea dreptații. Din pacate, aflarea adevarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, ca aflarea adevarului si pedepsirea tuturor celor responsabili de „ororile” din Decembrie 1989 constituie o „restanta impardonabila” a Justitiei romane. „Rememorarea faptelor si evocarea eroilor…

- Va prezentam in continuare textul mesajului:"Decembrie 1989 reprezinta reperul generațiilor noastre, punctul zero al istoriei recente care a schimbat fundamental destinul Romaniei. Atunci am caștigat lupta pentru libertate și demnitate impotriva unei odioase dictaturi, o izbanda platita cu prețul sangelui…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri, 22 decembrie, un mesaj cu prilejul Zilei Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii, in care spune ca „nostalgia comunismului pe care unii vor sa o cultive este o cinica incercare de a exploata temerile si fricile justificate ale romanilor, generate…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri, 10 decembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Drepturilor Omului, a informat Administrația Prezidențiala. Șeful statului a spus ca „doar printr-o responsabilitate asumata la nivel individual putem depasi aceasta perioada”, cu referire la situația…

- Peste 100 de lideri mondiali au promis sa faca toate demersurile pentru a opri defrișarile pana in 2030. Ințelegerea a fost inițiata chiar luni, in prima zi a summitului COP26 de la Glasgow. Prima zi din cadrul summitului COP26 de la Glasgow a venit și cu prima decizie majora. Peste 100 de lideri mondiali…

- Președintele Klaus Iohannis a exprimat angajamentul Romaniei de a lua masurile necesare pentru „face mai mult” pentru eliminarea emisiilor combate și pentru a utiliza tehnologiile verzi, in discursul susținut marți la Glasgow in cadrul segmentului la nivel inalt al Conferinței Națiunilor Unite privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei, ca pentru Romania, aderarea la Uniunea Europeana a insemnat revenirea in randul familiei cu care impartașim aceleași valori și principii, iar proiectul european este un proiect…