Revolte în Kazahstan: Cel puțin opt membri ai forțelor de securitate și ai armatei ar fi fost uciși Cel puțin opt membri ai forțelor de securitate și ai armatei ar fi fost uciși în revoltele care au zguduit Kazahstanul de câteva zile, a declarat Ministerul de Interne, citat de presa locala.



Potrivit aceleiași surse, 317 membri ai poliției și ai Garzii Naționale au fost și ei raniți &"de mulțimea furioasa&", scrie AFP.



Guvernul din Kazahstan a taiat miercuri accesul la internet în țara și a declarat stare de urgența pe întreg teritoriul sau dupa ce protestele violente au continuat în pofida demisiei guvernului, fosta republica sovietica fiind zguduita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

