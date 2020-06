Revoltător! Doi copii au ucis un câine, aruncându-l de la etajul 10 al unui bloc Astazi in jurul orei 16:40, Poliția Municipiului Vulcan a fost sesizata pe numarul de urgența 112 despre faptul ca niște copii au aruncat un caine de pe acoperișul unui bloc (cadavrul cainelui aflandu-se pe trotuarul din fața blocului). In urma verificarilor efectuate polițiștii, au stabilit ca doi minori, in varsta de 11 și 14 ani, din municipiul Vulcan, au dus pe acoperișul blocului un caine, apoi l-au aruncat in gol. Imobilul se afla pe Str. St O Iosif și are 10 etaje. In momentul sosirii politistilor la fața locului, cadavrul cainelui nu se mai afla pe trotuar deoarece fusese… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

