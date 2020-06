Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai, este Ziua Internationala a medicilor de familie! Cu acest prilej, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie din judetul Post-ul Dambovita: Azi, de ziua lor, medicii de familie… in stare de alerta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- PROPUNERE… Plenul Senatului a modificat, marti, prin vot online, Ordonanta de Urgenta care acorda un stimulent de risc in cuantum de 2.500 lei brut pe luna pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct in transportul, echiparea, evaluarea,…

- Medicii de familie și caminele de batrani și bolnavi cronici vor primi aproape 47.500 de maști, dintr-o donație facuta de SC DANTE INTERNATIONAL SA (eMAG), catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența. Compania a donat 4.150.000 de maști chirurgicale cu trei pliuri, care vor fi utilizate ...

- Doua doctorite de top din Romania, aflate in prima linie a luptei impotriva coronavirusului, au fost infectate si se afla acum in stare critica. Doua doctorițe de la Spitalul Gerota sunt in stare critica, iar medicii sunt rezervați, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Una dintre aceste doctorițe…

- CNAS a publicat , luni, un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta. Masurile au ca scop asigurarea…

- Senatorul PSD Florian Bodog a solicitat, luni, Guvernului sa adopte, de urgenta, o hotarare pentru ca medicii de familie sa poata face prescriptii electronice fara obligativitatea consultului pacientilor in persoana, potrivit Agerpres . „Cer Guvernului PNL sa adopte de urgenta o hotarare pentru modificarea…

