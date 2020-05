Stiri pe aceeasi tema

- Soția unui medic din Mureș confirmat pozitiv COVID-19, dr. Irina Muntean, a postat un mesaj in aceasta seara in care atrage atenția asupra unor probleme evidente și aduce acuzații autoritaților. Fara alte comentarii redam integral mesajul acesteia: “Astazi se implinesc 4 saptamani de cand soțul meu,…

- Ca urmare a instituirii starii de urgența cauzata de raspandirea noului coronavirus Covid-19, membrii Filarmonicii de Stat din Tirgu Mureș sunt nevoiți sa stea acasa. Acest lucru nu i-a impiedicat sa ofere melomanilor momente de bucurie. Primul asemenea moment artistic, denumit “muzica din carantina”,…

- Un barbat de 36 de ani, din Targu Mures, care era internat in spital dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, este cercetat penal dupa ce a plecat, marti, din unitatea sanitara si s-a plimbat cu masina impreuna cu fratele sau. “Astazi, in jurul orei 12.00, am fost sesizati de catre reprezentantii unei…

- Dr. Andreea Moldovan, medic primar de boli infecțioase și medic specialist epidemiolog la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov a acordat, recent, un interviu platformei media Hotnews, prilej cu care a vorbit atat despre modul de raspandire al noului coronavirus, cat și despre masurile de siguranța…

- Primarul comunei Panet, Bodo Elod Barna, a anunțat joi, 16 aprilie, prin intermediul unui comunicat de presa, primul caz pozitiv cu infecție de Covid-19 in satul aparținator Santioana de Mureș, aflat la o distanța de circa 12 kilometri de municipiul Targu-Mureș. Redam, in randurile de mai jos conținutul…

- VESTE BUNA… Zecile de medici, asistente, pacienti si vecini ai clinicii din Barlad, unde sotul contabilei a fost diagnosticat cu Covid-19, pot sa rasufle linistiti! Femeia a fost testata pentru a vedea daca s-a infectat si rezultatul este negativ! Clinica respectiva si-a redeschis activitatea, spre…

- Al doilea medic din Republica Moldova s-a infectat de COVID-19. De aceasta data este vorba despre un medic reanimatolog de la Spitalul Clinic Republican din Chisinau. Femeia lucra in sectia de terapie intensiva, unde se afla pacientii in stare extrem de grava.