- Reprezentanti ai Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, de la ora 13:00, in fata sediilor Ministerului Muncii si Ministerului Afacerilor Interne, nemultumiti de salarizare, neactualizarea normei de hrana si a indemnizatiei de chirie. „In cazul in care nu…

- In noaptea de 14 spre 15 octombrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 5 Politie au desfasurat o actiune pentru asigurarea climatului optim de siguranta publica si verificarea respectarii prevederilor Legii 333 2003. In noaptea de 14 spre 15 octombrie 2023, politistii…

- La data de 5 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost la datorie și au continuat sa acționeze pentru creșterea gradului de siguranța in segmentul stradal, descurajarea și sancționarea comportamentelor de tip violent sau antisocial, creșterea gradului…

