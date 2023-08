Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier s-a produs pe DN1, la iesirea din localitatea Osorhei. Doua dintre mașinile care se urmareau și se șicanau in trafic s-au ciocnit și au ajuns intr-un șanț de pe marginea drumului.Imediat dupa accident, barbații care se aflau in autoturisme au coborat și și-au imparțit pumni și picioare…

- Mii de turiști au fost evacuați in ultimele ore din Rodos, insula care arde de o saptamana deja. Printre ei sunt și 30 de turiști romani care erau acolo in vacanța. In aceasta dimineața, pe insula Rodos au ajuns 52 de pompieri romani. Situația este dramatica și in Corfu, unde au izbucnit noi focare…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Ambsada romana de la Atena a fost informata ca aproximativ 25-30 de cetațeni romani s-ar afla in zona de evacuare a turiștilor din insula Rodos, dupa incendiile periculoase din zona.

- Vantul puternic a impins flacarile catre zonele locuite de pe litoral, iar autoritațile au emis ordine de evacuare pentru mii de turiști, aflați in calea incendiilor. Oamenii și-au luat bagajele și au plecat pe jos, spre zone mai sigure. Alte cateva sute au fost evacuate pe mare, sub supravegherea Garzii…

- Oamenii petrec in pat destul de multe ore, mai ales ca acolo este locul unde se odihnesc peste noapte, fapt pentru așternuturile ar trebui schimbate destul de des. Pernele și lenjeriile de pat murdare pot gazdui cu ușurința bacterii, acarieni și alți agenți patogeni care pot face rau sanatații. Prin…

- Insulele de bucatarie reprezinta un must-have in ceea ce priveste design-ul interior, deoarece pot fi cu usurinta piesele de rezistenta ale acestui spatiu. Ele sunt concepute cu atat de multa eleganta si stil, incat restul bucatariei nici nu mai conteaza, atunci cand detii un astfel de element pretios…

- Dumitru Puzdrea , in varsta de 81 de ani, a fost descoperit fara viața in curtea casei. Avea fața plina de sange și multiple lovituri la membre, semn ca a cazut de la inalțime. Așa a și fost, confirma surse apropiate anchetei pentru Realitatea PLUS. Fostul parlamentar s-ar fi aruncat de la etajul vilei.Soția…

