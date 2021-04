Viorel Husanu, presedintele Sanitas Bucuresti, s-a aratat socat de situatia de la Spitalul Foisor si a cerut demiterea ministrului Vlad Voiculescu dupa decizia de evacuare de urgenta a pacientilor de aici. Spitalul Foișor devine spital Covid-19! Scene dure cu pacienții pe targa sau in carucioare „Opriti-va!!! Asa nu se mai poate! Domnule ministru… Pacienti, unii abia operati, mutati in miez de noapte… in Secolul 21!? Aproape toti cei o suta de pacienti care necesitau spitalizare, sunt trimisi acasa!! Doar 12 transferati la alte spitale?!Incerc sa inteleg cum se poate asa ceva intr-o tara membra…