- Ucraina a ordonat marti evacuarea a 26 de sate din regiunea Harkov, in nord-estul tarii, din cauza asalturilor repetate ale armatei ruse in zona, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Avand in vedere situatia, demaram o evacuare obligatorie a populatiei din Kindrasivka si Kurilivka din districtul Kupiansk”,…

- Rusia a lovit Ucraina cu rachete care nu au fost produse pe teritoriul rus, au afirmat vineri responsabili ucraineni, confirmand astfel acuzatii formulate anterior de Washington, conform carora Moscova ar fi folosit rachete nord-coreene, informeaza Reuters si AFP, conform Agerpres."Facem toate examinarile…

- Rusia va organiza alegerile prezidentiale preconizate pentru luna martie si in teritoriile ocupate in estul si sudul Ucrainei, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, un scrutin la care se asteapta ca Vladimir Putin sa fie reales pentru un al cincilea mandat, relateaza AFP si Reuters.Membrii…

- Președintele Joe Biden a pledat miercuri in fața republicanilor pentru o noua infuzie de ajutor militar pentru Ucraina, avertizand ca o victorie a Rusiei asupra Ucrainei ar lasa Moscova in poziția de a ataca aliații din NATO și ar putea atrage trupele americane intr-un razboi.Biden a vorbit in timp…

- Artefacte scitice antice din muzeele din Crimeea ocupata de Rusia au fost returnate Ucrainei dupa o disputa juridica privind drepturile de proprietate, in timpul careia au petrecut aproape un deceniu in Olanda, a anuntat luni un muzeu ucrainean, scrie Reuters.Mai mult de o mie de artefacte, inclusiv…

- Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a declarat luni ca doua persoane au fost ranite și mai multe cladiri avariate in urma unui atac rusesc cu rachete asupra unui șantier naval. In același timp, rușii iși continua incercarea disperata de a cuceri Avdiivka, o localitate din estul Ucrainei.

- Un șantier naval din regiunea Odesa a fost lovit de rachete rusești. Doua persoane au fost ranite, iar pagubele sunt importante, anunța guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Guvernatorul regiunii Odesa din sudul Ucrainei a anunțat ca doua persoane au fost ranite și cladirile au fost…