Stiri pe aceeasi tema

- Trei asociatii civice iesene, respectiv Moldova vrea Autostrada, Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei si Impreuna pentru A8, sustin, intr-un apel adresat ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu si sefului CNAIR Cristian Pistol, ca “maturizarea autostrazii A8 este tergiversata in mod vadit – din…

- Reprezentantii CNAIR au transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca au fost deja semnate contractele pentru loturile finantate prin PNRR. Astfel, pentru sectiunea Targu Mures – Miercurea Nirajului (24,4 km.) antreprenor este Nurol Insaat VE Ticaret A.S. din Turcia. Durata contractului este 30…

- Șeful interimar al CNIR, ieșeanul Catalin Urtoi, a trimis sageți catre omologul sau de la CNAIR, Catalin Pistol, pentru ca nu da drumul mai repede la licitații pe A8. Directorul general interimar al Companiei Naționale pentru Investiții Rutiere, Catalin Urtoi, il acuza pe șeful CNAIR, Catalin Cristian…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca s-au facut pași importanți pentru a incepe construcția Autostrazii Pașcani-Suceava, parte din Autostrada Moldovei. Studiul de Fezabilitate a trecut deja prin Ministerul Transporturilor și urmeaza sa fie adoptat in Guvern. Noua autostrada va…

- Jumatate din tronsonul montan al viitoarei autostrazi A8 va fi in execuție in acest an. Odata semnat contractul pentru primul lot al Autostrazii Unirii A8, in total vor fi in lucru aproximativ 95 de kilometri de autostrada finanțați prin Programul Național de Redresare și Reziliența. Lotul dintre Targu…

- Primarul PSD al Buzaului, Constantin Toma, face presiuni uriașe la Ministerul Transporturilor și Guvern ca secția exterioara a Spitalului CF Galați sa treaca gratuit in administrarea municipalitații, dar manevra acestuia este ilegala și ascunde un alt aranjament imobiliar. In aceasta saptamana, consilierii…

- Toate cele trei segmente ale viitoarei Autostrazi Tg. Mureș – Tg. Neamț – Iași – Ungheni inregistreaza intarzieri pe diferitele etape de proiectare și licitații, a informat președintele Asociației “Hai ca se poate”, Irinel Bucur. El a precizat ca se așteapta emiterea ordinului de incepere a lucrarilor…

- Zilele sforarului șef al Ministerului Transporturilor, Bogdan Mindrescu, sunt umarate și doar intervenția și susținerea unui ministru a facut ca mandatul sau sa fie prelungit cu cateva zile. Sforarul șef al Ministerului Transporturilor, secretarul de stat Bogdan Mindrescu, a ramas fara susținerea conducerii…