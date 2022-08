Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa organizata astazi, primarul Alin Moldoveanu a vorbit despre Planul Urbanistic Zonal care vizeaza centrul municipiului Campina. Dupa cum știți, PUZ-ul se afla in faza de consultare publica, inainte de a intra in dezbaterea Consiliului Local. Iar pasajul subteran este parte…

- Demisia lui Horia Tiseanu, director executiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I) Termo Prahova, a fost anuntata de catre oficiali ai Consiliului Judetean Prahova. Surse din institutie declarasera pentru News.ro ca lui Tiseanu i-a fost ceruta demisia de catre conducerea Consiliului Judetean…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 05.08. 2022, ora 12.00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Nicușor Dan a declarat duminica la B1 TV ca, in București, situația incalzirii centralizate și a apei calde in aceasta iarna va fi mai buna decat anul trecut. Primarul general a spus ca pana la 35 de kilometri de conducta vor fi schimbați in acest an. „Daca vorbim de problema caldurii și a apei calde,…

- Cei 95 de elevi din municipiul Campina, din ciclurile gimnazial și liceal, care au terminat anul școlar 2021-2022 cu media 10, au fost invitați astazi la Primarie și premiați de primarul Alin Moldoveanu. De asemenea, au fost premiate și cele patru eleve de la Colegiul Național "Nicolae Grigorescu",…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 15.06 2022, ora 12,00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Dupa dezbaterea publica furtunoasa organizata luni, 30 mai, de administrația locala, intalnire inregistrata video și publicata de Oglinda de Azi, ședința ordinara de ieri, 31 mai, a Consiliului Local, a fost mult mai liniștita, avand pe ordinea de zi proiecte fara prea mare incarcatura pentru aleșii…

- Primarul municipiului Campina, Alin Moldoveanu, a transmis catre Parlamentul Romaniei și Secretariatul General al Guvernului Romaniei o adresa prin care solicita introducerea municipiului Campina pe lista localitaților afectate de poluare remanenta, adica acele localitați afectate de poluare prin prelucrarea…