Revista Zari Alb Astre: Concursul judetean de creatie LITERATUR@LASA-NE SA TE CITIM!

Revista Zari Alb Astre: Concursul judetean de creatie [email protected] SA TE CITIM! Am avut multa vreme convingerea ca "Decameronul", "Dragostea in vremea holerei" sau "Ciuma" sunt carti ale caror subiecte sunt ancorate intr o realitate instabila, oferind exemple alegorice despre experiente de mult depasite. Ne a fost dat sa trecem printr o pandemia, care s a abatut asupra noastra si a generat o stare de urgenta, la propriu si la figurat, angoasanta si imprevizibila. Ne am amintit, poate, de Camus ori de Boccaccio, iar literatura ne a oferit sansa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

