Revista Time: Cele mai frumoase 50 de locuri din lume în 2022 Revista americana și site-ul de știri TIME tocmai a publicat lista celor mai frumoase 50 de locuri din lume in 2022. Lista a fost intocmita de rețeaua sa internaționala de corespondenți și colaboratori și, spune TIME intr-un comunicat, „cu un ochi spre cele care ofera experiențe noi și interesante”. Printre cele 50 de destinații care au intrat in lista se numara atat marile nume clasice, cat și locuri mai puțin explorate, dar ceea ce le unește este faptul ca sunt „infloritoare, in creștere și in schimbare”, spune TIME, ”trasand o cale spre redresare economica” și „investind in sustenabilitate”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

