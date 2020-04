Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșitul saptamanii trecute a fost marcat de incercarile lui Donald Trump de a controla piața petroliera mondiala. De dragul adevarului, trebuie menționat ca de aceasta data președintele SUA s-a descurcat mult mai bine decat alte dați, fapt care, apropo, dezvaluie o caracteristica destul de amuzanta…

- Cel putin 40% din persoanele contaminate cu noul coronavirus in Ecuador n-au respectat masura de carantina obligatorie, a declarat presedintele Lenin Moreno, care a anuntat o supraveghere tehnologica a acestor pacienti, potrivit AFP. Acestea sunt "persoane inconstiente in unele cazuri…

- Presedintele si personalul Federatiei internationale de tenis de masa (ITTF) au decis voluntar o reducere a salariilor in anul 2020. Aceasta decizie a venit pentru a diminua efectele negative cauzate forului mondial de pandemia de coronavirus. Pagubele financiare rezultate din anularea sau amanarea…

- Orașul New York și suburbiile sale aduna acum in jur de 5% din totalul cazurilor de infecție cu noul coronavirus din intreaga lume, scrie New York Times.La trei saptamani dupa ce primul caz de infecție a fost confirmat, orașul New York a atins un record ingrijorator. Metropola americana, impreuna cu…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat pentru Libertatea ca s-a decis amanarea Congresului PSD, din cauza starii de urgenta din Romania."Congresul PSD s-a amanat. Nu se va face congres la partid, cel putin atat timp cat este situatie de urgenta decretata pe teritoriul Romaniei. Nu…

- Calatoriile internationale vor scadea cu cel putin 10,5% anul acesta, cea mai mare scadere anuala din istorie, potrivit firmei de consultanta din industrie Tourism Economics, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Raspandirea coronavirusului a creat haos in industria turistica si in cea ospialiera.…

- Cel putin 22 de persoane au murit in urma tornadelor produse in statul american Tennessee, anunta autoritatile americane, citate de CNN, potrivit MEDIAFAX.Cele mai multe victime se inregistreaza in comitatul Putnam din Tennessee, unde au murit 16 oameni. Citește și: Dupa demersul facut…

- Presedintele american Donald Trump, criticat pentru inactiunea sa in fata pericolului reprezentat de noul coronavirus, a convocat pentru miercuri o conferinta de presa pentru a aborda acest subiect, dupa ce a acuzat presa ca amplifica teama populatiei, consemneaza agentiile DPA si EFE. …