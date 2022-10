Revine „moda” bijuteriilor de contrabandă: confiscări de peste 200.000 de lei, în Vama Giurgiu Peste 800 de grame de bijuterii presupuse a fi din aur au fost descoperite și confiscate, in ultimele 24 de ore, de polițiștii de frontiera giurgiuveni, in urma controalelor efectuate la intrarea in țara. otrivit unui comunicat de presa emis vineri de ITPF Giurgiu, in ultimele 24 de ore, la diferite intervale de timp, polițiștii de frontiera giurgiuveni din cadrul S.T.P.F. Giurgiu și P.T.F. Giurgiu, au oprit pentru control mai multe mijloace de transport. Cu aceasta ocazie, in urma controlului efectuat asupra a trei cetațeni romani, in varsta de 28, 40 și 41 de ani, au fost descoperite 818 grame… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au urmarit și blocat in trafic un maramureșean in timp ce incerca sa scape cu o mașina incarcata cu 28 de baxuri cu țigari. Șoferul, aflat, in plus, sub influența bauturilor alcoolice, este cercetat acum pentru contrabanda, fiind reținut pentru…

- In noaptea zilei de joi, ofițerii de investigații ai INI de comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Vamal au deconspirat o incercare de scoatere ilegala din țara a 700.000 țigari peste Prut, prin localitatea Șirauți, Briceni. La fața locului, oamenii legii au reținut o persoana, iar pe parcursul…

- Trei barbați, cu varstele cuprinse intre 23 și 40 de ani, printre aceștia 2 angajați ai Poliție de Frontiera au fost reținuți dupa ce au incercat sa scoata din țara, prin contrabanda, 700.000 țigari. prin localitatea Șirauți, Briceni. Incercarea a fost deconspirata in noaptea zilei de joi de catre procurorii…

- Lituania a anuntat luni ca a finalizat constructia unei bariere de-a lungul frontiere sale cu Republica Belarus menita sa contracareze imigratia ilegala, informeaza marti AFP. Bariera, sub forma unui gard de patru metri inaltime si cu sarma ghimpata, se intinde pe circa 550 de kilometri dintr-o frontiera…

- In data de 12 august, la ora 13.45, lucratori din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului au descoperit abandonate pe direcția localitații Crasna Vișeului, județul Maramureș, 12 colete voluminoase, ambalate in folie de culoare neagra, care conțineau țigari. ”Imediat au fost informate…

- Funcționarii de la Aeroportul Internațional Chișinau au reguli clare in privința unor persoane. Practic, nu toata lumea poate sa intre in Republica Moldova. Astfel, cantarețului rus Filip Kirkorov care a venit noaptea trecuta cu un avion de la Istanbul la Chișinau, i s-a comunicat ca are interdicție…

- Sambata, 23 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat si executat o actiune pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale si a contrabandei cu produse accizabile precum si pe linia prevenirii, descoperirii si combaterii activitatilor ilicite…