Revine declaratia pe proprie raspundere, incepand din 9 noiembrie. Ce trebuie sa scriem in acest document Circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata, incepand de luni, 9 noiembrie 2020, intre orele 23.00 si 05.00. La fel ca in starea de urgenta instaurata in luna martie, persoanele care ies din case, doar din motive justificate, trebuie sa completeze o declaratie pe propria raspundere privind scopul deplasarii.



Potrivit deciziei de joi noapte, 5 noiembrie, a Comitetului pentru Siruatii de Urgenta, in toate localitatile din Romania va fi interzisa circulatia persoanelor in afara locuintei/ gospodariei in intervalul orar 23.00 - 05.00.







Cine face exceptie de la aceste…

Sursa articol si foto: business24.ro

