​REVIEW Samsung Galaxy Note 9 - Scump, dar foarte bun Samsung Galaxy Note 9 a fost lansat de curand pe piața cu un preț de pornire de aproape 1.000 de euro, printre cele mai scumpe telefoane convenționale de pe piața la acest moment. Note 9 e modelul hard-core de la Samsung, cu specificații de top și plin de funcții, cu un stylus ce anul acesta poate fi folosit de la distanța pe post de telecomanda pentru a efectua diverse acțiuni. Poate totuși convinge Note 9 ca-și merita prețul? E o varianta de luat in seama de utilizatorii dispuși sa plateasca atat in dauna iPhone X, a viitoarelor modele Apple sau a altor telefoane Android din zona de varf a pieței?… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

