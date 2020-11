Reveniri în economie, dar doar pe termen scurt In al treilea trimestru din 2020, economiile europene au inceput sa iși revina, fața de trimestrul anterior PIB in UE a cunoscut o creștere de 12,1%. Sunt cele mai importante creșteri din 1995, de cand se publica aceste date. Dar fața de perioada similara a anului trecut vorbim de o scadere de 3,9%. Franța, Spania și Italia sunt țarile care au inregistrat cele mai mari creșteri in trimestrul al treilea, toate cu peste 15%. Lucrul este important pentru ca in contextul celui de-al doilea val pandemic vor fi impuse, volens-nolens, noi restricții, ceea ce va lovi puternic in economiile statelor. Altfel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

