Revenirea Rusiei în acordul privind exportul cerealelor prin Marea Neagră a condus la scăderea prețurilor Cotatiile futures la grau au scazut miercuri, din SUA in Europa, in urma anuntului ca Rusia si-a reluat participarea la acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene, dupa suspendarea acestuia in weekend, o decizie care ameninta livrarile globale de alimente, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile futures la grau au scazut marti, dupa ce anterior au atins cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, in conditiile in care exporturile de grau ale Ucrainei au continuat, in pofida deciziei Rusiei de a se retrage din acordul ce asigura exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagra,…

- Turcia iși va continua eforturile pentru acordul de export de cereale la Marea Neagra, in ciuda ezitarii Rusiei, a declarat luni președintele Recep Tayyip Erdogan, dupa ce Rusia și-a suspendat in weekend participarea la inițiativa, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ONU, Turcia și Ucraina continua sa implementeze acordul privind cerealele și au convenit asupra unui plan de tranzit pentru ca luni 16 nave sa treaca prin Marea Neagra, in ciuda retragerii Rusiei din pactul care a permis exportul ucrainean, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia a transmis ONU o lista cu revendicari și in cazul in care doleanțele Moscovei nu vor fi indeplinite, Federația Rusa se va retrage din acordul privind exportul de cereale din Marea Neagra, care expira in noiembrie, a declarat pentru Reuters reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi…

- Consumatorii europeni au nevoie de un plafon al tuturor preturilor angro ale gazelor, mai degraba decat de unul ”politic” pentru importurile rusesti, a declarat joi ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul rus de Externe a acuzat marti SUA ca au alimentat criza gazului din Europa impingandu-i pe liderii europeni spre pasul "sinucigas" de a reduce cooperarea economica si energetica cu Moscova, potrivit Reuters, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Flota rusa de la Marea Neagra urmeaza sa primeasca 12 noi nave alaturi de aviatie si vehicule terestre in 2022, a anuntat vineri noul comandant al acestei flote, viceamiralul Viktor Sokolov, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inca doua nave, care transporta porumb și soia, au plecat luni din porturile ucrainene de la Marea Neagra, a anunțat Ministerul turc al Apararii. Numarul navelor cu cereale a ajuns astfel la 10, dupa acordul incheiat cu Rusia, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…