- A fost o zi foarte agitata in Banie. CS Universitatea Craiova l-a dat afara pe antrenorul Eugen Neagoe, iar șefii clubului l-au convins pe Laurențiu Reghecampf sa semneze contractul și sa se intoarca in fotbalul romanesc, dupa aventura de la Neftchi Baku. Mihai Rotaru a negociat și cu Marius Șumudica.…

- Gica Craioveanu, fostul mare atacant al Universitații Craiova, a comentat desparțirea echipei oltene de antrenorul Eugen Neagoe și ințelegerea cu Laurențiu Reghecampf. Echipa lui Mihai Rotaru a anunțat azi desparțirea de Eugen Neagoe, lucru care l-a surpins pe Craioveanu. Apoi, oltenii s-au ințeles…

- Mihai Rotaru l-a convins pe Laurențiu Reghecampf (47 de ani) sa vina in locul lui Eugen Neagoe (55 de ani) pe banca Universitații Craiova. Finanțatorul gruparii oltene l-a „folosit” in negocieri și de numele lui Marius Șumudica (52 de ani). La cateva ore distanța de la remiza „alba” cu Oțelul, Mihai…

- Eugen Neagoe (55 de ani) a fost demis de la CS Universitatea Craiova. Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, a fost total nemulțumit de randamentul echipei... The post Eugen Neagoe, primul antrenor demis in noul sezon al SuperLigii! appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Demis de Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova dupa remiza cu nou promovata Otelul Galati, Eugen Neagoe a vorbit despre despartirea de Stiinta. El nu si-a reprosat nimic pentru perioada petrecuta la carma gruparii alb-albastre. „Dureros este intotdeauna cand te desparți de o echipa. Dar, sincer,…

- Cu Eugen Neagoe demis de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru poarta negocieri cu Laurențiu Reghecampf (47 de ani) pentru a-l aduce pe acesta in Banie. Liber de contract dupa ce a fost demis de Neftchi Baku, Laurențiu Reghecampf este in pole-position pentru a prelua postul de antrenor principal la…

- Așteptat sa semneze joi pe 3 ani cu CS Universitatea Craiova, Alex Mitrița (28 de ani) nu este singurul „repatriat” de patronul Mihai Rotaru. Va fi urmat de Alexandru Baluța (29), care tocmai și-a incheiat contractul cu Akademia Puskas. Mihai Rotaru este pe punctul de a-i reuni in Banie pe Alexandru…

- In luna noiembrie a anului trecut, Nicușor Bancu (30 de ani), capitanul Universitații Craiova, a ieșit accidentat in repriza secunda a duelului cu Rapid, incheiat 2-2, din etapa cu numarul 18 a SuperLigii.Fotbalistul a acuzat dureri in zona genunchiului și ulterior a fost operat, astfel ca a lipsit…