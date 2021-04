Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul danez Kim Rasmussen, castigator al Ligii Campionilor cu CSM Bucuresti in 2016, va pregati din vara echipa feminina de handbal CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, a anuntat clubul, marti, pe pagina sa de Facebook. Rasmussen a reusit luna trecuta sa califice nationala Muntenegrului la Jocurile…

- Noul antrenor al echipei de handbal feminin Gloria Bistrita este danezul Kim Rasmussen, care a mai antrenat in Liga Nationala pe CSM Bucuresti, cucerind in 2016 Liga Campionilor. ”Dupa ce a calificat nationala Muntenegrului la Jocurile Olimpice si la cinci ani de la castigarea trofeului Ligii…

- CS Gloria 2018 are un nou antrenor, in persoana lui Kim Rasmussen, fostul antrenor al naționalei Ungariei de handbal și a echipei CSM București, alaturi de care a și caștigat Liga Campionilor EHF in sezonul 2015-2016. Acesta este considerat unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Dupa plecarea…

- Toni Nadal (60 de ani), antrenorul care l-a șlefuit pe Rafael Nadal, revine in circuitul ATP, dar nu in loja nepotului sau! E știrea momentului in tenisul masculin: Toni Nadal il va pregati, incepand cu Mastersul de la Monte Carlo, pe Felix Auger-Aliassime (20 de ani, 22 ATP), una dintre marile speranțe…

- Rezultatele din ultima perioada ale echipei de handbal feminin CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud, ne indeparteaza semnificativ de obiectivul propus, ceea ce ne pune in fata deciziei de a intrerupe colaborarea cu antrenorul Horatiu Pasca. Domnule profesor, va multumim pentru contributia im ...

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, desi a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminica, in turneul preolimpic de la Podgorica. Pentru a se califica, Romania ar fi avut nevoie de o victorie la cel putin 5 goluri diferenta.…

- Selectionata Norvegiei, campioana europeana en titre, a fost invinsa clar de reprezentativa Muntenegrului, cu scorul de 28-23 (13-12), vineri, in prima zi a turneului preolimpic de handbal feminin de la Podgorica. In urma acestui succes, Muntenegru este ca si calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo.…

- În perioada 19-21 martie la Podgorica are loc Turneul Preolimpic la care naționala de handbal feminin a României va lua parte. Deși sunt cotate cu ultima șansa, Neagu și compania vor sa treaca atât de Norvegia cât și de Muntenegru și sa mearga la Tokyo. Inițial, la turneu…