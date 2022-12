Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul 2023 va fi sarbatorit in toate orașele din țara, unde artiști de seama vor urca pe scene. Petrecareții sunt așteptați sa se distreze, iar voia buna va fi in toi. In București, petrecerea va avea loc in parcul Titan, iar in Sibiu sau Cluj scena va fi amplasata in centru, in piața centrala.

- Dupa ce Argentina a cucerit titlul mondial invingand Franta cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, la festivitatea de premiere Messi, care fost desemnat de FIFA cel mai bun jucator al turneului, a fost imbracat cu o mantie neagra de Tamim bin Hamad…

- Un nou derapaj al rapperului american Kanye West. Artistul și-a marturisit admiratia fata de Hitler si a determinat anularea preluarii retelei de socializare Parler, la care ravnea, scrie Agerpres.In timpul unei aparitii la emisiunea „Infowars” gazduita de prezentatorul conspirationist Alex Jones, artistul,…

- Nicoleta Luciu a stralucit, la propriu, in ținuta aleasa pentru Gala juraților, imbracand o rochie plina de „luciu”! Actrița a anunțat ca este pregatita pentru un moment memorabil de roast, pus in scena așa cum numai ea știe.

- La prima ședința de cabinet a Giorgiei Meloni, aleasa prim-ministru s-a așezat in mijlocul unei mese rotunde mari, inconjurata de peste o duzina de barbați de varsta mijlocie. Scena a surprins perfect intrebarea care persista in randul multor alegatori și comentatori: prima femeie prim-ministru a țarii…

- „Lumea pierde cursa impotriva crizei climatice, dar imi pun speranța in voi”, a inceput Guterres, inainte de a se opri brusc din citit și confuz, a inceput sa rasfoiasca hartiile pe care le avea in fața.

- Cea mai noua editie Stand-Up Revolution, difuzata in aceasta seara, de la 21:30, la Antena 1 aduce un moment fabulous pe scena concursului. Teo, Vio, Dan Badea si Maria Popovici au vazut dublu, cand pe scena emisiunii au putut fi urmariti doi… Costel. George Tanase a creat un moment savuros, in calitate…

- Cea mai noua editie Stand-Up Revolution, difuzata in aceasta seara, de la 21:30, la Antena 1 aduce un moment fabulous pe scena concursului. Teo, Vio, Dan Badea si Maria Popovici au vazut dublu, cand pe scena emisiunii au putut fi urmariti doi… Costel. George Tanase a creat un moment savuros, in calitate…