- Directorul Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, Camelia Mingasson, a declarat ca instituția a pregatit pentru Revelion un spectacol inedit, așa cum a avut ocazia sa vada in Franța in urma cu cațiva ani. „Povestea celor doua piane” va avea ca protagoniști doi muzicieni timișoreni, Cari Tibor și…

- Targurile de Craciun se vor deschide anul acesta in condiții speciale, dupa un an in care niciun targ nu a fost deschis in perioada sarbatorilor. Intrarea se va face cu plata, iar certificatul verde sau dovada trecerii prin boala vor fi obligatorii. Targul de Craciun din București Bucharest Christmas…

