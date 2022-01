Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30-, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Gazprom considera ca fiind imprudenta revanzarea de catre Germania a gazelor rusesti Poloniei, intr-un moment de crestere a preturilor, dezmintind acuzatiile ca Moscova limiteaza in mod voluntar livrarile spre Europa, transmit AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Exista o inversare a fluxului…

- Rusia și Ucraina iși impart acuzații dupa ce joi a eșuat inca o incercare de a ajunge la un armistițiu intre Ucraina și separatiștii din estul țarii, potrivit Reuters. Tensiunile legate de trupele rusești care se aduna in numar tot mai mare la granița cu Ucraina persista.

- Oficiali SUA le-au transmis membrilor Congresului ca au facut o ințelegere cu Germania sa inchida gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat marți un consilier congresional pentru Reuters.

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia de incalcarea protocolului diplomatic dupa ce Moscova a publicat o parte a corespondentei sale diplomatice cu Parisul si Berlinul in legatura cu Ucraina, intr-un ultim semn al deteriorarii legaturilor intre rusi si Occident, transmite Reuters. Ministerul…

- Rusia nu a dat semne luni ca va indeplini ordinul președintelui Vladimir Putin de a pompa mai mult gaz in Europa, adancind preocuparile europene cu privire la aprovizionarea redusa in pragul iernii. Rusia furnizeaza o treime din gazul european, iar intențiile sale de aprovizionare sunt critice intr-un…