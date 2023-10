Stiri pe aceeasi tema

- ”IMM-urile romanesti exporta cantitati din ce in ce mai mari catre Europa, fiind inregistrata astfel o crestere de 20% a cantitatii de marfuri transportate catre pietele externe in 2023 fata de anul trecut. Cele mai transportate marfuri sunt din categoriile produse alimentare, articole de imbracaminte…

- Batalia Bulgariei și Romaniei, dar a altor șase țari a fost incununata de succes și UE a acceptat in cele din urma un acord mai permisiv pentru a introduce noul standard de emisii nocive, denumit Euro 7, pentru mașinile pe benzina și diesel. Italia, Bulgaria, Cehia, Franța, Ungaria, Polonia, Romania…

- Vanzarile de autoturisme și vehicule comerciale ușoare noi din Romania vor incheia anul 2023 cu o creștere, estimata la circa 7% comparativ 2022, insa producția auto locala va fi pe minus, singura scadere dintre cele cinci piețe din Europa Centrala (Romania, Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia) analizate…

- Patru tari din Europa Centrala si de Est, respectiv Romania, Slovacia, Polonia si Ungaria, sunt singurele state membre ale Uniunii Europene unde inflatia se situeaza la peste 10% la jumatatea anului, conform unei analize facute de ZF pe baza datelor de la

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut la 6,4% in iunie, de la 7,1% in mai, in timp ce Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia si Romania sunt statele membre UE cu cel mai ridicat indice al preturilor de consum, arata datele publicate, miercuri, de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- • Pentru prima data in istorie, UE a finantat achizitionarea si livrarea de arme si echipamente • Sprijinul total al “Echipei Europa” se ridica la aproximativ 70 de miliarde de euro • Romania a pus accent pe dimensiunea umanitara si economica: 118.493 de permise de sedere , aproape 3.800 de copii ucraineni…

- Direcția Principala de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev informeaza, intr-un mesaj publicat sambata, ca rușii transporta mine și explozibili pe teritoriul centralei nucleare Zaporojie. ”Invadatorii continua sa mineze Centrala Nucleara Zaporijie și instalațiile de pe teritoriul centralei.…