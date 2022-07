Stiri pe aceeasi tema

- O reuniune a ministrilor de finante si guvernatorilor bancilor centrale din statele G20 s-a incheiat sambata fara un comunicat comun, in lipsa unui consens intre statele membre dupa dezacordurile asupra ofensivei ruse in Ucraina, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres. Fii la curent…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a participat luni la reuniunea ministrilor Apararii din statele membre ale Formatului "Bucharest Nine" - B9 desfasurata in sistem video-conferinta, anunta MApN.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis luni un mesaj la cea de-a doua reuniune a miniștrilor de Externe din China și statele insulare din Pacific. Xi Jinping a apreciat ca intre China și țarile insulare din Pacific s-a stabilit o prietenie tradiționala și statornica, iar aceasta s-au dezvoltat…

- Joi, 19 mai, Colegiul Tehnic a gazduit reuniunea din cadrul parteneriatului transfrontalier Romania – Republica Moldova – Ucraina, pentru semnarea Memorandumului privind cooperarea in cadrul activitații educaționale intre Colegiul Profesional Storojineț, al Universitații „Ucraina”, IP Centrul de Excelența…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, 16 mai, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, reuniti in cadrul Consiliului Afaceri Externe CAE, care va avea loc la Bruxelles, informeaza un comunicat transmis AGERPRES de catre Ministerul Afacerilor Externe…

- Șeful diplomației Republicii Moldova Nicu Popescu va conduce delegația Republicii Moldova la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor G7 care va avea loc in perioada 12 - 14 mai in localitatea Weissenhaus, Germania. In marja reuniunii, la invitația ministrei afacerilor externe a Germaniei Annalena…

- Consiliul de Securitate al ONU a emis sambata primul sau comunicat oficial privind razboiul din Ucraina, insa s-a abținut de la a folosi cuvintele „razboi”, „conflict” sau „invazie”, transmite The Guardian.

- Statele occidentale se pregatesc sa organizeze miercuri un boicot coordonat la adresa Rusiei, cu prilejul intalnirii de la Washington a ministrilor de finante ai tarilor G20. Ministrii occidentali urmeaza sa paraseasca sala in bloc in momentul aparitiei ministrului rus de finante, Anton Siluanov, informeaza…