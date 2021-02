Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol de Externe, Arancha Gonzalez Laya, a declarat, miercuri, ca detentia opozantului rus Aleksei Navalnii este "arbitrara", fiind solicitata eliberarea acestuia. "In ceea ce il priveste pe Aleksei Navalnii, vedem aceasta decizie ca fiind arbitrara, nu doar decizia in sine, dar si Curtea…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania a ajuns deja la etapa in care merge spre crearea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, mentionand ca au existat reactii foarte bune cu privire la oportunitatea si necesitatea infiintarii acestuia. Citește și: Sondaj CURS:…

- Reuniunea ministrilor Afacerilor externe din statele membre ale UE are ca tema principala strategia de distribuire a vaccinurilor catre state terte, cazul Navalnii, perspectivele de consolidare a relatiilor transatlantice, evolutiile recente din relatia cu Turcia, zona Golfului,

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a lansat un nou demers, promovat un editorial programatic in jurnalul european EU Observer in care aduce pe agenda Uniunii Europene necesitatea implicarii puternice si coerente in rezolvarea conflictelor inghetate din spatiul post-sovietic, in estul…

- Potrivit mesajului transmis de Aurescu, aderarea Romaniei la ONU, in urma cu 65 de ani, a confirmat, in contextul acelei perioade istorice, vocația țarii noastre de susținator activ al multilateralismului: "De-a lungul celor 65 de ani, Romania a fost un membru activ și implicat al Organizației, cu…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca Romania inregistreaza o mare victorie și a obținut gazduirea Centrului Cyber al UE, agenția care se ocupa de securitatea cibernetica. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie ”Succes excepțional…

- Bogdan Aurescu a declarat pentru The Jerusalem Post ca Romania va continua sa incurajeze consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu Israel. Ministrul roman de externe a mai precizat ca Romania susține in continuare decizia Uniunii Europene de a nu condamna și interzice in totalitate gruparea șiita…