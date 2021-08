Stiri pe aceeasi tema

- ​Un oficial maghiar a criticat luni retragerea forțelor americane din Afganistan și a spus ca Ungaria nu va primi refugiați care fug din țara dupa preluarea puterii de catre talibani, scrie AP, citat de Ocregister.com. Levente Magyar, secretar de stat la Ministerul de Externe al Ungariei, a declarat…

- Ambasadorii tarilor NATO vor participa marti la o reuniune de urgenta pentru a discuta despre situatia din Afganistan, unde tarile occidentale incearca sa-si accelereze operatiunile de evacuare, a declarat un responsabil al Aliantei, relateaza AFP. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene vor participa marti la o videoconferinta pentru a analiza situatia din Afganistan, unde statele occidentale isi intensifica operatiunile de evacuare, au indicat mai multi diplomati pentru AFP. „In urma ultimelor evolutii din Afganistan si dupa o comunicare…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a convocat o reuniune speciala cu reprezentantii statelor NATO pe tema conflictului din Afganistan, in contextul intensificarii ofensivei insurgentilor talibani, in timp ce in SUA au aparut

- Lituania va propune luni extinderea sanctiunilor Uniunii Europene împotriva Belarusului, pentru ca trimite migranti peste granita, în UE, potrivit Ministerului lituanian de Externe, transmite Reuters.”Vom propune sa luam în considerare extinderea treptata de sanctiunilor…