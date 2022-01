Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul echipei de fotbal Ripensia Timisoara, Marijan Maric, a decedat, luni, la varsta de 19 de ani, in urma unui accident de circulatie, a anuntat clubul banatean de liga secunda. "Nu ne gasim cuvintele... Marijan Maric, jucatorul Ripensiei, imprumutat la CS Dumbravita, a plecat dintre noi astazi,…

- Un scandal s-a produs vineri seara, in Arad, dupa ce un barbat l-a injunghiat pe altul și a tras doua focuri de arma spre el. Victima a primit ingrijiri medicale. Poliția Arad a afost sesizata prin apel la 112 despre un scandal pe Aleea Borsec, din Arad. „In urma investigațiilor a reieșit ca un barbat…

- Fotbalul poate avea un rol important in comunitate. Daca in urma cu aproape un an mai multi fotbalisti din tara si-au pus la bataie, in licitatii, tricourile pentru a veni in sprijinul lui Matei, baiatul fostului fotbalist Mihai Hromei, care sufera de o afectiune grava. Weekend-ul acesta micutul e sprijinit…

- Cozi mari de camioane la vamile din vestul țarii Foto: Arhiva. La aceasta ora sunt cozi mari de camioane la vamile din vestul țarii. Este o sitiatie pe care o întâlnim de fiecare data când sunt restricții extinse în Ungaria. La toate vamile din vest sunt cozi…

- Elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Vest 2021-2027, instrument de finanțare prin care județelor Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara li se vor aloca peste un miliard de euro, se apropie de final. In acest context,