Stiri pe aceeasi tema

- Constructia in aceasta iarna a hotelului de gheata, care a fost ridicat in anii trecuti la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, este incerta, din cauza incalzirii globale si a pandemiei de COVID-19, au anuntat initiatorii acestui proiect. "Pandemia mondiala provocata de Covid - 19, precum…

- Pandemia de COVID-19 impiedica desfașurarea cursurilor de formare profesionala programate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) in luna decembrie a acestui an. Asta cel puțin la nivelul județului Vrancea. Printr-un comunicat de presa remis AGERPRES la sfarșitul lunii noiembrie…

- Pentru a limita impactul generat de pandemia de coronavirus asupra activitatii sale, directorii studioului Warner Bros au decis joi ca toate filmele sale programate pentru 2021 in Statele Unite, inclusiv mult asteptatele productii "Matrix 4" si "Dune", sa fie difuzate pe platforma sa de streaming,…

- Nu puține au fost vocile conspiraționiștilor care au spus ca in spatele pandemiei de coronavirus se afla miliardarul Bill Gates. El a vorbit despre acest lucru intr-o conferința de presa pentru The New York Times. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a avertizat omenirea, in ultimii ani, ca nu…

- Robbie Williams a fost forțat sa amane lansarea unui nou album din cauza pandemiei de coronavirus, dupa cum a dezvaluit compozitorul Guy Chambers. Guy Chambers, care a lucrat cu autorul hit-ului ‘Let Me Entertain You’ la cateva discuri, a confirmat ca artistul de 46 de ani abia așteapta sa lanseze un…

- Lansarile a doua filme mult așteptate din producția Warner Bros au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus, lansarile acestora avand loc cu intarziere. Lansarile filmelor “Dune” și “The Batman” au fost amanate din cauza pandemiei, a anunțat recent studioul de filme Warner Bros, conform Reuters…

- Lansarea filmelor „The Batman”, cu Robert Pattinson in rol principal, si „Dune”, cu Timothee Chalamet, a fost amanata din nou din cauza pandemiei, potrivit noului program anuntat de Warner Bros, relateaza News.ro.Dupa ce productia filmului a fost suspendata in luna martie, apoi in urma cu…

- Studioul de filme Warner Bros a transmis, luni, ca amana lansarea filmelor “Dune” și “The Batman”, un alt regres al industriei de divertisment, lovite de carantina și masurile de distanțare sociala din timpul pandemiei de COVID-19 care au inchis salile de cinema la nivel mondial, transmite Reuters.