- Presedintele Federatiei Romane de Lupte, Razvan Pircalabu, a declarat, pentru AGERPRES, ca anul 2019 a fost unul destul de bun din punct de vedere al rezultatelor la competitiile internationale, dar spera ca 2020 sa fie unul cu adevarat rasunator pentru luptele romanesti si sa aduca una sau doua…

- Scrima a avut un an complicat in 2019, cu podiumuri la competitiile de juniori, tineret, in timp ce sabrera Bianca Pascu a adus singura medalie pentru seniori, un bronz la Mondiale, dar nu avem inca niciun scrimer calificat pentru Tokyo, iar dupa mult timp nu vom califica la Jocurile Olimpice echipa…

- Campulungeanul Karlo Piticaru, legitimat la Clubul Tenis Nord Bucovina, a avut un sezon competitional 2019 plin de reusite. Micul tenismen in varsta de doar 9 ani a adunat puncte importante, avansand pana pe locul al cincilea in ierarhia nationala a categoriei Under 10, stabilita de Federatia ...

- Federatia internationala de judo (FIJ) a confirmat marti suspendarea Federatiei iraniene de profil, amenintata si cu excluderea de la JO 2020 de la Tokyo, ca urmare a refuzului de a participa la lupte cu sportivi din Israel, anunta AFP.

- Sportiva romana Andreea Penciu a cucerit o medalie de aur si una de bronz, duminica, la cat. 59 kg, in competitia juniorilor, la Campionatele Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23) de la Bucuresti. Penciu s-a impus la stilul smuls cu 88 kg, desi a ratat doua…

- Romania va participa cu un lot de 31 de sportivi la Campionatele Europene de haltere pentru juniori (Under-20) si tineret (Under-23), care se vor desfasura in perioada 18-27 octombrie la RIN Grand Hotel (Sala Bucuresti) din Capitala, informeaza Agerpres.

- Organizatorii Cupei Mondiale de rugby au anuntat, joi, ca doua partide au fost anulate pe motive de siguranta, din cauza taifunului Hagibis, care, la sfarsitul saptamanii, va lovi Japonia. Partidele care au fost anulate sunt Noua Zeelanda - Italia si Anglia – Franta. Toate cele patru echipe vor primi…

- Federatia britanica de atletism a anuntat, marti, demisia directorului tehnic national, Neil Black, care a anuntat ca va reflecta la viitorul sau dupa suspendarea pentru dopaj a lui Alberto Salazar, fostul antrenor al multiplului campion olimpic Mo Farah, informeaza AFP.