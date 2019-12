Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au chemat, astazi, la audieri, la sediul IPJ Dolj, familia Luizei Melencu. Alaturi de familia Luizei, la audieri a fost chemat si iubitul fetei, dar si mai multe colege. Luiza Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut inca de pe data de 14 aprilie. Disparitia ei este…

- Cazul Caracal pare ca se complica pe zi ce trece, iar ultimele informații cu privire la dosar starnesc revolta in familia Luizei Melencu. Noul avocat susține ca in dosarul care i-a fost pus la dispoziție de DIICOT lipsesc probe importante cu privire la dispariția fetei. In plus, nicio proba nu-l incrimineaza…

- O noua controversa in cazul Caracal! Avocatul familiei Luizei Melencu a aruncat bomba. Acesta a dezvaluit ca exista o marturie școanta pe care procurorii au ținut-o ascunși pana acum. Ce a facut criminalul cu un cadavru? Cazul Caracal se adancește. Ce a facut inculpatul cu un cadavru? Avocatul familiei…

- Adina Anghelescu a oferit detalii incendiare cu privire la implicarea FBI in cazul Luizei Melencu.„Nu suntem noi inalt de avansați in aparatura și o astfel de aparatura se gasește numai in cateva țari din lume, iar tatal extagerii ADN-ului mitocondrial este America. Ei au fost primii, ei au cea mai…

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, a fost readus marti seara in arestul IPJ Olt, dupa cea de a doua zi de reconstituiri efectuate la Caracal si in imprejurimi. Miercuri va fi prezentat instantei pentru prelungirea arestarii. Gheorghe Dinca…

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, a fost readus marti seara in arestul IPJ Olt, dupa cea de a doua zi de reconstituiri efectuate la Caracal si in imprejurimi. Gheorghe Dinca a participat la reconstituire in cazul disparitiei Luizei Melencu.…

- Gheorghe Dinca a fost dus marti, in cadrul reconstituirii in cazul disparitiei Luizei Melencu, la marginea unei paduri situata la iesire din Caracal, unde a dus un sac de plastic de culoare neagra, zona fiind aceeasi in care au fost gasite oase umane si cenusa despre care suspectul a sustinut ca ar…