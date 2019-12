RETROSPECTIVĂ 2019 Hunedoara: Anul cu problemele la lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, dar şi proteste în energie şi minerit Deschiderea loturilor 3 si 4 ale autostrazii A1 Lugoj-Deva a fost cel mai asteptat eveniment al anului 2019, in judetul Hunedoara, in conditiile in care traficul rutier spre frontiera de vest a Romaniei se desfasoara cu mare greutate pe drumurile nationale, pana la intrarea pe A1, in zona localitatii Margina. Lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva, dintre localitatile Soimus si Ilia, construit de o firma romaneasca, a fost dat in folosinta pe 14 august, soferii avand la dispozitie, de atunci, inca 22 de kilometri de autostrada spre Arad, Timisoara sau Nadlac. Cu toate ca in aceasta vara era asteptata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

