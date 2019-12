Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, pentru AGERPRES, ca Loredana Toma este sportiva anului in urma rezultatelor obtinute la competitiile importante din 2019, precizand ca de numele ei se leaga si sperantele pentru o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020.…

- Tirul sportiv a reusit sa califice inca din acest an un sportiv, Laura Coman (CS Dinamo), in proba de pusca aer comprimat 10 m, la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, insa Lucia Mihalache, presedinta Federatiei Romane de Tir Sportiv din luna august, spera ca si Alin Moldoveanu (pusca) si Roxana Miklos…

- Scrima a avut un an complicat in 2019, cu podiumuri la competitiile de juniori, tineret, in timp ce sabrera Bianca Pascu a adus singura medalie pentru seniori, un bronz la Mondiale, dar nu avem inca niciun scrimer calificat pentru Tokyo, iar dupa mult timp nu vom califica la Jocurile Olimpice echipa…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat, pentru AGERPRES, ca toate competitiile internationale din 2019 au reprezentat pentru sportivi o pregatire pentru competitia suprema, Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. "Anul 2019, anul premergator…

- Presedintele Federatiei Romane de Judo, Cozmin Gusa, a declarat pentru AGERPRES ca 2019 a fost un an in care sportivii care au intr-adevar potential pentru a cuceri medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, au confirmat. "Este un an in care cei care au intr-adevar potential pentru medalie…

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) va participa la toate cele trei probe de la Jocurile Olimpice din 2020, simplu, dublu feminin și dublu mixt. Marele obiectiv al Simonei Halep a ramas o medalie la Jocurile Olimpice, dupa cum a declarat fostul lider mondial in mai multe randuri. Campioana de la Wimbledon…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat, marti, la Cluj, ca in proba de dublu feminin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo o va juca, cel mai probabil, alaturi de Irina Begu si a confirmat ca va participa la Turneul Campioanelor, scrie Agerpres.