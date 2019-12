Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sfantu Gheorghe și-a propus sa proiecteze pe cladirea Teatrului „Tamasi Aron” desene realizate de copii. Desenele realizate de copii pot fi transmise catre Primarie pana vineri, 13 decembrie (a.c.), lucrarile selectate urmand a fi proiectate pe cladirea Teatrului in zilele de 20 și 21 decembrie…

- Lucrarile de reabilitare a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” din Sfantu Gheorghe, cofinantate prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), au fost finalizate, iar alte doua licee se afla pe lista de prioritati, informeaza Primaria Sfantu Gheorghe. „Dupa renovarea fatadei cladirii vechi, s-au…

- Cel putin 10.000 de persoane, inclusiv romani, au fost evacuate din centrul orasului Torino, Italia, duminica, dupa ce autoritatile locale au descoperite o bomba neexplodata de 500 de kilograme, din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza observator.tv. Bomba a fost lansata in perioada razboiului de armata…

- Programul Operațional Regional a sprijinit autoritațile publice locale atat in perioada 2007-2013, cat si in actuala perioada, 2014-2020, in finanțarea investițiilor publice si private cu accent pe dezvoltarea urbana. Municipiul Bailești este unul dintre cei mai activi parteneri care au ințeles rolul…

- Sotronul, atat de popular in randul copiilor de altadata, dar care, asemenea altor jocuri, a fost in mod nedrept dat uitarii de noile generatii, a fost reinvetat si reinviat la Sfantu Gheorghe printr-un proiect al comunitatii Waldorf, realizat in cadrul programului Com'On Sepsi. Sotroane multicolore…

- Horia Nasra îi acuza pe primarul Emul Boc și pe viceprimarul Dan Tarcea ca în acest mandat nu au facut realizari semnificative în ceea ce privește infrastructura municipiului Cluj-Napoca. “Clujul creste în fiecare zi prin studentii care vin din toata tara si care…

- N.D. Autoritatile locale din Sinaia au anuntat ca si in acest an scolar continua proiectul lansat in 2018 care are ca scop oferirea de excursii gratuite pentru elevii din mediul rural. Lansata initial sub denumirea „A(l)titudine pentru viata; O zi (la Sinaia) iti poate schimba destinul”, campania din…

- Festivalul de arta fotografica VISOR, care se va desfasura la Sfantu Gheorghe in perioada 12-22 octombrie, va oferi publicului posibilitatea de a vedea o serie de fotografii valoroase din arhiva Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, precum si fotografii de presa din Ungaria. Deschiderea evenimentului…