In judetul Caras-Severin, evenimentul anului 2019 poate fi considerat decesul politicianului Sorin Frunzaverde, insa acest an a venit si cu taieri de salarii pentru angajatii Primariei Resita, cu decese cauzate de gripa, dar si cu investitii importante ori organizari de noi festivaluri.



***

Fostul ministru al Apararii si fost presedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, Sorin Frunzaverde, a fost inmormantat, in luna noiembrie, la Resita, cu onoruri militare. Sorin Frunzaverde a primit, post mortem, Emblema de Onoare a Armatei Romaniei, conferita de ministrul Apararii Nationale,…