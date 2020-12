Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, susține ca niciun guvern din ultimii 30 de ani nu s-a implicat atat de puternic in proiectele necesare pentru dezvoltarea Bucovinei și are convingerea ca nivelul de trai va crește puternic in urmatorii patru ani, prin investiții publice puternice, prin locuri…

- Comunitatea polona din Bucovina a reușit sa se integreze poate cel mai bine in aceasta zona, iar meritul principal aparține Uniunii Polonezilor din Romania și celor care conduc aceasta structura. Practic, prin evenimentele derulate de aceasta comunitate mica dar compacta, orice locuitor al Bucovinei…

- Expoziția cu piese de mare valoare „Aurul imparaților chinezi” a fost adusa la Suceava cu sprijinul „definitoriu” al ambasadoarei Republicii Populare Chineze la București, Jiang Yu. Prezent in studioul Radio Top, directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu a explicat: „Doamna ambasador a fost…

- Intre 27 octombrie și 15 martie, la Muzeul de Istorie din Suceava va putea fi vizionata expoziția „Aurul imparaților chinezi”. Vernisajul a avut loc astazi, incepind cu ora 12.00, in mediul online și a fost transmis in direct pe pagina oficiala de Facebook a Muzeului Național al Bucovinei. Ambasadoarea…

- Echipele de cercetatori de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, formate din cadre didactice și doctoranzi, au cucerit trei medalii de aur și o medalie de argint la cea de-a VI-a ediție a Salonului Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”, desfașurat la Timișoara. USV a comunicat…

- Toamna aceasta, Muzeul Național al Bucovinei lanseaza un atelier de creativitate online, care imbina istoria cu pictura sau desenul. Atelierul Istoria in desene presupune crearea unor desene inspirate de obiectul preferat din postarile noastre sau din expoziția permanenta pe care ați vizitat-o la Muzeul…

