- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters. "Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Liderii Germaniei, Frantei si Regatului Unit au dat publicitatii marti o declaratie comuna prin care afirma ca aceste tari raman parti in acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, transmite DPA. Presedintele american Donald Trump a anuntat marti retragerea SUA din intelegerea semnata…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Televiziunea de stat iraniana a calificat ca ilegala decizia presedintelui Donald Trump de a retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul. Presedintele iranian Hassan Rouhani anuntase deja ca va prezenta reactia tarii sale imediat dupa ce Trump isi face cunoscuta in mod oficial pozitia fata de acord, a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca SUA se retrag din acordul nuclear iranian. Anuntul a fost facut marti, intr-o declaratie de la Casa Alba.Trump a anuntat ca va semna noi sanctiuni impotriva Iranului si orice tara care ajuta Iranul in programul nuclear va fi tinta sanctiunilor americane.…

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.