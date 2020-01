Retragerea americană din Irak: unde, când și cum? Anunțul dezmințit al unei retrageri a trupelor americane din Irak a stârnit confuzie în ceea ce privește strategia militara a Statelor Unite în aceasta țara. Un singur lucru este sigur, dupa confuzia de luni seara legata de o scrisoare trimisa irakienilor și care apoi a fost prezentata drept un "draft": opțiunea unei plecari a americanilor, care s-au mai retras și în 2011, dupa opt ani de ocupație, este pe masa, scrie AFP.

Retragerea trupelor, dar cum? Un înalt oficial militar american a detaliat pentru AFP consemnele teoretice ale unei retrageri a SUA

Sursa articol: hotnews.ro

