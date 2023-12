Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va merge luni in Ungaria pentru a dezamorsa tensiunile cu premierul ungar Viktor Orban care ameninta ca va bloca deciziile cheie privind Ucraina la summitul UE de la jumatatea lui decembrie, noteaza AFP. „Luni, Charles Michel se va deplasa in Ungaria…

- Presedinta Maia Sandu a fost intrebata cum va putea adera Republica Moldova la Uniunea Europeana in conditiile in care diferendul transnistrean nu a fost solutionat, relateaza NewsMaker.„Ar fi gresit sa spunem ca, atata timp cat conflictul nu este rezolvat, nu putem face parte din UE. Pentru ca, in…

- Anunțul, facut vineri intr-un interviu acordat Kossuth Radio, vine la doua zile dupa ce Comisia UE a recomandat Consiliului European sa aprobe deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, imediat ce Kievul indeplinește condițiile finale, scrie Reuters. UE nu trebuie sa inceapa discuțiile de aderare…

- Guvernul slovac a decis miercuri sa blocheze o livrare importanta de arme catre Ucraina, care fusese planificata de executivul anterior, o hotarare conforma angajamentelor noului premier Robert Fico , relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Guvernul nu aproba propunerea de a dona Ucrainei echipamente…

- La sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles, joi, premierul maghiar Viktor Orban a declarat ca respinge actualele planuri bugetare ale UE, in conditiile in care bugetul ar urma sa fie revizuit pentru a putea face fața razboaielor din Ucraina si Israel si migratiei, relateaza The Guardian.Comisia…

- Comisia UE va publica in noiembrie un raport de progres privind modul in care cele doua țari indeplinesc condițiile, iar statele membre trebuie sa decida, luna urmatoare, in unanimitate, daca vor aproba inceperea negocierilor, scrie portalul de știri europene Euractiv. Liderii UE ar trebui sa dea unda…

- Deschiderea pietei europene pentru produsele ucrainene "a fost un gest unilateral de bunavointa din partea Uniunii, nu o obligatie legala bilaterala", a declarat miercuri un eurodeputat membru al partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jacek Saryusz-Wolski, care a acuzat Kievul de…

- Deschiderea pietei europene pentru produsele ucrainene ”a fost un gest unilateral de bunavointa din partea Uniunii, nu o obligatie legala bilaterala”, a declarat miercuri un eurodeputat membru al partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jacek Saryusz-Wolski, care a acuzat Kievul de…