Reținuți după ce au cerut prin șantaj sume uriașe pentru mici lucrări Opt barbați din Cluj și Mureș au fost reținuți dupa ce au șantajat mai mulți batrani carora la promiteau ca le fac mici lucrari de reparații prin casa ori prin curte. Se apucau de treaba, dar in final cereau sume chiar și de 100 de ori mai mari decat costul real al lucrarii. Prin șantaj și amenințari, așa-zișii meșteri reușeau sa obțina sume uriașe de bani pentru carpeli și cateva ore de munca. Procurorii cer arestarea lor preventiva, inclusiv pentru furt. Fost economist, Ion Oancea are 91 de ani și locuiește singur intr-un apartament dintr-o vila aflata intr-o zona superba a Brașovului, potrivit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

