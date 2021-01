RETINUTI DE POLITISTII SECTIEI 3 POLITIE RURALA LECHINTA.

Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați risca sa stea 30 de zile dupa gratii dupa ce au batut pe un al patrulea. Victima- amantul soției unuia dintre cei trei batauși. Mai mult, acesta nu doar ca a fost agresat, dar și dus și abandonat pe un camp. Polițiștii bistrițeni au reținut, pentru 24 de ore, pe trei prieteni care au batut…

- Un barbat din Visuia și alți doi din Arcalia au fost reținuți, joi, de polițiști și risca sa ajunga dupa gratii, sub acuzații de lovire sau alte violente, lipsire de libertate in mod ilegal și talharie. Cei trei l-au agresat pe un barbat din Dorolea, dupa care l-au bagat forțat intr-o mașina cu care…

- Trei barbati au fost retinuti de politistii clujeni, dupa ce au rapit o fata de 15 ani, de pe o strada din Cluj-Napoca. "La data de 15 ianuarie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigatii Criminale si cei ai Sectiei 1 Politie au retinut pentru o perioada de…

- Politisti din cadrul Secției 2 Craiova in colaborare cu Sectiile 3,4 și 6 Poliție Craiova si sprijiniți de o grupa S.A.S. Dolj, au efectuat o percheziție domiciliara la un imobil unde locuiesc fara forme legale un barbat de 34 de ani si o tanara de 27 de ani, ambii din municipiu, banuiti de comiterea…

- Un barbat din județul Mureș și un minor din Silivașu de Campie sunt anchetați de polițiști, dupa ce au fost identificați ca fiind autorii unui furt petrecut la finele lunii noiembrie/inceput de decembrie. Cei doi au sustras mai multe bunuri in valoare de aproximativ 3.000 lei din locuința unui barbat…

- Doi minori, fata și baiat, au fost luați pe sus de polițiști, din comuna Urmeniș. Daca in cazul fetei, familia s-a bucurat de acest lucru, la adolescent, situația e cu totul alta: Polițiștii bistrițeni au gasit ieri, in comuna Urmeniș, doi minori, pe care i-au luat și i-au adus in zona Bistriței. Mai…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, au reținut pentru 24 de ore 3 barbați, de 38, 23 și 21 de ani, toți din localitatea Apahida, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta…

- Doi tineri au furat peste 100 de seturi de capace de roti auto, fiind prinsi, vineri, in flagrant delict de politisti si retinuti, informeaza Politia Capitalei. Potrivit unui comunicat de presa transmis, sambata, AGERPRES, la nivelul Sectiei 23 Politie au fost depuse mai multe sesizari…