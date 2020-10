Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 3, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac 11 perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 21 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al Politiei Sectorului 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, joi dimineata, 21 de mandate de aducere emise pe numele unor persoane domiciliate in judetele Ilfov, Calarasi, Mehedinti,…

- Zeci de persoane, din Bucuresti si sapte judete, sunt aduse vineri dimineata la audieri la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 2, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de un milion de lei."La aceasta ora, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a…

- La aceasta ora, aproximativ 100 de politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie si vor conduce la audieri mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune…

- Direcția Generala de Politie a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, joi, 13 mandate de percheziție in București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța. Poliția Capitalei…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliara in București și in județul Ilfov. In urma operațiunii,…

- Doi barbati au patruns intr-un apartament din sectorul 2 al Capitalei, unul dintre ei folosind o franghie cu care a coborat in rapel de pe acoperisul blocului, au imobilizat persoana care se afla in casa si au sustras bunuri si bani in valoare de 13.000 de lei, spunandu-i ca sunt politisti, cei doi…