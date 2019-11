Reținut pentru furt de bani și de bijuterii Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au retinut un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Din cercetari s-a stabilitabilit ca in perioada februarie-noiembrie a.c, un barbat de 34 de ani, din Pitești, ar fi sustras bani și bijuterii, prin nesocotirea increderii victimelor. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale. Articolul Reținut pentru furt de bani și de bijuterii apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

