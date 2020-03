Retinol – ce este și la ce îl poți folosi. Produse și alimente care conțin retinol Retinol este de fapt o forma a vitaminei A și are un rol important pentru sanatatea organismului. In plus, retinolul face minuni in produsele cosmetice și in diverse tratamente de infrumusețare. Retinol sau vitamina A preformata este o substanța esențiala pentru buna funcționare a organismului, ce are indeosebi efecte asupra pielii, a ochilor, a unghiilor și a dinților. Retinolul se regasește in produse cosmetice diverse, incepand de la creme anti-imbatranire și pana la tratamente pentru acnee. Retinol – Ce beneficii are Retinolul este adesea folosit in produsele cosmetice pentru ca stimuleaza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vitamina A este un puternic antioxidant și ajuta la buna funcționare a organismului. In plus, vitamina A este esențiala pentru sanatatea pielii, a ochilor, a unghiilor și a dinților. Iata in ce alimente se gasește și cum poate fi folosita. Vitamina A este foarte importanta pentru sanatatea organismului…

- Cu un parfum calmant și revigorant, minunatul ulei de lavanda este benefic in orice casa datorita proprietaților sale terapeutice. Lavanda este folosita inca din cele mai vechi timpuri, fiind considerata o planta minune. Tot de atunci se folosește și ulei esențial de lavanda in numeroase scopuri. Util…

- Incepand cu 1 martie 2020, cel mai mic venit brut oferit de Lidl in Romania va avea o medie lunara de peste 4.000 lei brut, adica aproximativ 2.500 lei net. Odata cu majorarea venitului minim, compania extinde și pachetul de beneficii și compensații pentru toți angajații, consolidandu-și astfel poziția…

- Vitamina E joaca un rol vital in prevenirea afectiunilor degenerative ale senectutii, precum și in afectiunile canceroase și cele cardiovasculare. Conform unui articol aparut in revista Practica Farmaceutica, vitamina E sau tocoferolul este un „sportiv medaliat“ al organismului, fiind un puternic antioxidant.…

- Coenzima Q10 este cunoscuta științific sub denumirea de ubiquinona și este o substanta generata natural de organismul uman și se gasește in toate celulele. Cele mai mari cantitați de Q10 se gasesc la nivelul atriilor și ventriculelor, la nivelul ficatului si al rinichilor.

- Mamaliga, alimentul tradințional banal pentru majoritatea, are numeroase beneficii asupra organismului, susțin specialiștii. Porumbul este bogat în acizi grați nesaturați, conține multe hidrocarburi, amidon, albumine,foarte multe vitamine din grupa B, vitamine E, vitamina K, fier, fosfor,…

- Țigaretele obișnuite sunt cele mai periculoase produse de tutun care conțin nicotina și trebuie reglementate mai dur in comparație cu produsele de tutun care nu ard. Politicele publice trebuie sa reflecte aceasta delimitare, in mod contrar, acestea nu vor duce la imbunatațirea sanatații populației.

- Produsele de sezon pot fi delicioase, dar trebuie consumate cu grija. Daca suntem cumpatati, medicii spun ca putem avea parte de mai multe beneficii. Atentie, insa, la produsele afumate! Ele nu sunt tocmai sanatoase, avertizeaza specialistii. Iata la ce trebuie sa fiti atenti!