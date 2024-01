Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National al Banatului cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, organizeaza doua expoziții temporare remarcabile, care vor fi vernisate simultan in Bastionul Theresia marți, 19 decembrie, de la ora 18:00. Expoziția organizata de Muzeul Național al Banatului, intitulata „Obiecte. Istorie. Muzee.…

- Pentru oricine iși dorește sa guste in Targoviște o mancare ca la mama acasa, o vizita in Restaurantul Vița de Vie este o grozava! Locația te așteapta cu mancare super gustoasa, gatita dupa rețete tradiționale. Meniul de la Restaurantul Vița de Vie este unul bogat și gustos, iar secțiunea de platouri…

- Foto ”Baile sarate Ocna Mureș – o istorie a sarii și a bailor sarate”, cartea Comisarului șef de poliție Cristian Mureșan, lansata de Ziua Naționala ”Baile sarate Ocna Mureș – o istorie a sarii și a bailor sarate”, cartea Comisarului șef de poliție Cristian Mureșan, a fost lansata de Ziua Naționala…

- Asociația „De la Maicuța”, sprijinita de comunitatea locala și in parteneriat cu asociația „My Banat”, organizeaza in 25 noiembrie la Secusigiu un eveniment prin care dorește sa atraga atenția iubitorilor de gastronomie locala dar nu numai, asupra comunei și a imprejurimilor locale, pentru a le face…

- Ești in pana de idei și vrei sa incerci ceva savuros? Chili con carne, rețeta mexicana cu carne de vita tocata, fasole roșie și mirodenii. Este un preparat foarte popular in bucataria mexicana, picant, plin de gust și cu ingrediente accesibile oricui. Acest preparat devine popular in secolul XIX, in…

- Mesele in familie sunt cele mai bune! Astazi descoperim impreuna o rețeta delicioasa de veloute de morcovi cu pui, un dish special ce va impresiona, cu siguranța, pe toata lumea. Afla in randurile de mai jos care sunt ingredientele de care ai nevoie și modul de preparare.

- Puiul Royal este un preparat deosebit, facut cu un minim de efort. Rețeta este simpla, consta doar intr-o tehnica de glazurare repetata și alegerea unor ingrediente mai deosebite. Iata toți pașii pe care trebuie sa-i urmați pentru o friptura foarte frageda de pui: Se ia un pui intreg. Trebuie sa știți…

- Budinca de chia a devenit foarte populara in ultimii ani și este considerata nu doar gustoasa, ci și foarte hranitoare. Descopera cele mai bune rețete de budinca de chia și care sunt beneficiile acestui preparat.Ce este chia și ce beneficii areUnul dintre motivele majore pentru care oamenii mananca…