Rețete culinare pentru fiere leneșă. Ce poți mânca dacă ai probleme cu bila Bila leneșa se mai numește, in termeni medicali, dischinezie biliara și este cauzata, de cele mai multe ori, de boli precum colita sau gastrita, dar și de anumite obiceiuri alimentare nesanatoase. Dupa ce consumam sosuri, prajeli sau anumite mancaruri care conțin carne tocata putem observa simptome ca: dureri de cap, amețeli, balonare sau greața. Iata cum sa iți dai seama daca ai bila leneșa, dar și trei rețete culinare recomandate de specialiști! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

