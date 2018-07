Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: 200 g branza halloumi, 3 ardei kapia mici, 1 ardei semi-iute, 1 cațel de usturoi, 200 g rosii cherry, 1 lingurița de capere (in otet), 10 masline verzi, 4 fire patrunjel, 1 fir menta, 3...

- Ce ai spune sa iți incepi ziua cu un desert delicios? Noi avem propunerea perfecta și anume, rulouri cu crema de ciocolata. Cu toate ca dulciurile ingrașa, trebuie sa privim și partea plina a paharului, ciocolata ne menține energici pe timpul zilei și are diverse beneficii, cum ar fi marirea capacitaților…

- Ingrediente 6 oua, 150 g zahar, 75 g faina, 50 g cacao, crema de ciocolata. Ai nevoie si de putin unt pentru uns tava. Mod de preparare Se bat intr-un bol ouale intregi cu zaharul pana ce volumul lor creste simtitor. Se mai bat apoi inca de…

- Ingrediente pentru prajitura ușoara cu capșuni Pentru blat: 100 g unt150 g zahar2 oua200 g faina1 lingurița praf de copt Pentru crema:150 g zahar pudra200 ml frișca lichida200 g dulceața de capșuni Pentru decor:200 g capșuni…

- Ingrediente: 1 rosie mare, 1 castravete, ½ ceapa rosie, 1/4 legatura patrunjel, 2-3 frunze busuioc, 1 lingura cu varf masline (in ulei), 1 lingurita cu varf capere (in sare), 4 felii feta, oregano...

- Cat de imbietor este sa ajungi acasa, dupa o zi lunga de munca, și sa te bucuri de o cina delicioasa? Fie ca este vorba de cina sau de pranz, aceasta rețeta este hranitoare și aduce un adevarat rasfaț papilelor gustative.

- Ingrediente pentru salata de avocado cu porumb și roșii 3 porumbi fierți 250 g roșii cherry 1 avocado taiat felii subțiri ¼ ceapa roșie taiata cuburi busuioc proaspat Pentru dressing 2-3 linguri ulei de masline 3 linguri oțet din vin roșu…

- Se pune intr-o oala apa cu uleiul, cand da in clocot se adauga in ploaie faina amestecand continuu sa nu se faca cocoloase, dupa ce se omogenizeaza se lasa sa se raceasca, apoi se adauga ouale unul cate unul amestecand bine. Se pun in tava in formele digerite. Se dau la cuptor la foc mare. Cand se…