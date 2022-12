Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la Revelion, iar multe gospodine se gandesc deja ce sa prepare pentru a se delecta cu deserturi delicioase. Daca vrei sa-ți surprinzi familia, dar și musafirii, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu nuca și crema de ness care este ușor de realizat și pe placul tuturor.

- De pe masa de Craciun nu pot sa lipseasca anumite preparate tradiționale, cum sunt sarmalele, felurile de mancare din carne de porc sau cozonacii, dar fara o prajitura delicioasa facuta in casa pranzul in familie nu e complet.

- Gospodinele se pregatesc de cea mai speciala perioada a anului, cand persoanele dragi se vor intalni la masa de Craciun. Dupa celebrele preparate tradiționale din carne, nu pot sa lipseasca deserturile, pe care cei mici abia le așteapta. O idee ideala pentru masa de sarbatori este prajitura albinița…

- Iți dorești un desert delicios? Daca vrei sa surprinzi familia cu un preparat gustos, noi iți prezentam rețeta de prajitura cu gutui și nuci, care este ușor de preparat și pe placul tuturor. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie și pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Desertul suprem al romanilor este fara doar și poate, cozonacul. Pregatit din timpuri stravechi, acesta are la baza in continuare aceeași rețeta. Bineințeles, aceasta a fost ușor adaptata in ultimii ani. Ingredientele și tehnica de preparare au ramas exact precum cele urmate de bunicile și strabunicile…

- O rețeta de post este foarte indicata in acesta perioada și nu numai. Prajitura pe care nu vrei sa o ratezi se afla la indemana ta și noi iți oferim rețeta. Este vorba despre un desert ideal pentru masa de Craciun, in special pentru cei care țin post. Aveți nevoie doar de cateva ingrediente și de rabdare.…

- Așa cum și-a obișnuit fanii, Anna Lesko le-a impartașit fanilor o noua rețeta. De aceasta data, este vorba despre desert care iți va aminti de gustul copilariei, mai exact placinta cu mere. Pe canalul ei de Youtube, artista a spus care sunt pașii pe care gospodinele trebuie sa ii urmeze pentru un desert…

- Iți dorești sa pregatești ceva dulce pentru tine și familia ta, dar nu mai ai nicio idee? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla, rapida și delicioasa rețeta pentru prajitura Krem a la Krem cu mascarpone. De ce ingrendiente avem nevoie și care este modul de preparare.